Прокуратура у сфері оборони Центрального регіону подала до суду обвинувальний акт стосовно депутатів Київської міської ради.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України), керівнику структурного підрозділу КМВА – пособництво в ухиленні військовослужбовців від несення обов’язків військової служби (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 КК України.), а командиру військової частини ТРО – перевищення повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Розслідування показало, що четверо військовослужбовців, включаючи трьох столичних депутатів та одного помічника депутата, уникали служби протягом майже року.

“За сприянням керівника одного із структурних підрозділів Київської міської військової адміністрації та командира однієї із військової частини ТРО, підозрювані всупереч встановленого порядку домоглися оформлення відрядження до Київської міської військової адміністрації”, — пише Офіс Генпрокурора.

Такаж вказуєтсья, що при цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де рахувалося проходження ними служби.

Розслідування проводилося ДБР з оперативною підтримкою СБУ.