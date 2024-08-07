Володимир Путін відреагував на події в Курській області, звинувативши Україну у "провокації" під час наради з російським урядом.

Про це інформує Кремль.

На зустрічі з керівниками силових відомств Росії начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов повідомив, що 6 серпня о 05:30 близько 1000 військових ЗСУ розпочали наступ на території Суджинського району Курської області з метою захоплення цієї ділянки.

“Київський режим” зробив чергову масштабну “провокацію”, веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної. За підсумками моєї розмови з виконувачем обов’язків губернатора Курської області, дано доручення низці цивільних відомств щодо надання необхідної допомоги жителям області. Уряд теж прошу зайнятися цим невідкладно”, — сказав Путін.

Герасимов зазначив, що операція має завершитися розгромом противника та виходом на державний кордон.

Виконувач обов’язків губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов повідомив, що інформував Путіна про ситуацію в регіоні, яка перебуває під його контролем.

Він зазначив, що організовано вивезення людей з обстрілюваних прикордонних територій, створено пункти тимчасового розміщення та забезпечено необхідною допомогою, включаючи психологічну підтримку. Регіональний оперативний штаб працює цілодобово.

У Міноборони Росії повідомили про бойові дії в Курській області, що межує з українським кордоном, стверджуючи, що противник не зміг просунутися вглиб території РФ.

“Закликаємо міжнародну спільноту не залишатися осторонь і рішуче засудити злочинні дії “київського режиму”, — просить Захарова.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що українські військові намагалися посіяти паніку серед місцевих жителів і закликала міжнародну спільноту відреагувати на ці події.