Теракт у церкві в Дамаску: 9 загиблих, 13 поранених

Про це повідомляє сирійське агентство SANA.

Вибух стався у церкві Святого Іллі в Дамаску, столиці Сирії, коли терорист-смертник активував вибухівку всередині храму. Цей жахливий теракт призвів до загибелі 9 осіб, а ще 13 людей отримали поранення.

Сирійське агентство SANA повідомило про інцидент, зазначивши, що швидка допомога швидко евакуювала постраждалих з місця події, яке сталося в районі Дувейл. Для забезпечення безпеки в цьому районі були залучені сили внутрішньої безпеки.

Міністерство охорони здоров’я Сирії підтвердило, що серед загиблих є дев’ять мирних жителів, а 13 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

Згідно з інформацією Міністерства внутрішніх справ Сирії, терорист-смертник, який мав зв’язки з терористичною організацією ІДІЛ, спочатку відкрив вогонь по людям у церкві, а потім підірвав себе, використовуючи вибуховий жилет.