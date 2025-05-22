Теракт у Пакистані: загострення конфлікту з Індією через Кашмір

У середу вранці в пакистанській провінції Белуджистан стався жахливий теракт, коли смертник підірвав шкільний автобус, внаслідок чого загинули п’ятеро осіб, серед яких троє дітей. Пакистан звинуватив Індію в причетності до цього нападу, проте Індія рішуче спростувала ці звинувачення.

Інцидент стався в місті Хуздар, коли автобус прямував до військової школи. За інформацією місцевих властей, нападник на автомобілі врізався в автобус і активував вибухівку. В результаті вибуху загинули 12-річна Хіфса Каусар, 16-річна Еша Салем, 12-річна Санія Сомру, а також водій автобуса і охоронець. Багато дітей отримали серйозні поранення, і поліція підтвердила, що це був теракт, здійснений терористом-смертником.

Пакистанська армія звинуватила Індію у використанні терористичних груп для розпалювання насильства в країні, заявивши, що Індія використовує терористів як інструмент для атак на беззахисні цілі, такі як діти та мирні жителі.

У відповідь на ці звинувачення, представник Міністерства закордонних справ Індії назвав їх безпідставними і частиною звичної тактики Пакистану. Він підкреслив, що Індія висловлює співчуття у зв’язку з такими трагедіями, але вважає, що Пакистан намагається відвернути увагу від своїх внутрішніх проблем, звинувачуючи Індію.

Напруженість між Індією та Пакистаном зросла після нападу 22 квітня на курорт у Кашмірі, де загинули щонайменше 26 туристів, переважно індійців. Відповідальність за цей напад взяло на себе угруповання The Resistance Front (TRF), яке звинуватило Індію у демографічних змінах у регіоні. Пакистан засудив напад, але заперечив свою причетність.

23 квітня прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді скликав Раду безпеки, після чого Індія призупинила видачу віз пакистанцям, закрила перехід Аттарі-Вагах і призупинила дію Індуської водної угоди. 24 квітня Індія перекрила річку Інд, що викликало обурення в Ісламабаді, який назвав це «актом війни».

30 квітня Пакистан оголосив про підготовку Індією нападу, закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній, припинив торгівлю та відкликав дипломатів. 6 травня в Пакистані та Кашмірі пролунали вибухи, після чого Індія заявила про проведення авіаударів по дев’яти об’єктах терористичної інфраструктури. Пакистан назвав це «актом війни» і заявив про своє право на відповідь.

Міністр оборони Пакистану спростував заяви Індії про те, що авіаудари були націлені на військові об’єкти, наголосивши, що постраждали лише цивільні об’єкти.

Кашмір розділений між Індією та Пакистаном, а також частково контролюється Китаєм. Кордони між цими країнами не є офіційно визнаними, оскільки Індія та Пакистан претендують на весь Кашмір і з 1947 року перебувають у стані конфлікту через цей регіон.