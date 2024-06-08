Про це пише “Межа” із посиланням на коментар Марії Крекотень, який опублікував на своїй сторінці військовослужбовець Олександр Володимирович у соцмережі Facebook.
Він зазначив, що Крекотень у період проходження служби у військовому інституті (НАСВ) завжди знаходила можливість здійснювати стрибки з парашутом, а їх у Марії Антонівни на кінець 2005 року було 817, наліт на спортивних літаках — 300 годин.
У своєму коментарі пані Крекотень назвала три прізвища — Ткачук, Саєвич та Марченко — і написала, що “їм давно місце на тюремних нарах, а не керувати академією”.
“Мені доводилось проходити військову службу разом з ними до 2006 року. Ткачук привіз з собою старшого лейтенанта Ярослава Марченка, з яким я сиділа в одному кабінеті. Добре знаю цього “обдарованого військового”, який на паркеті під крилом Ткачука виріс до першого заступника. А тісний зв’язок Ткачука і Марченка розпочався в Ізяславі, де проходив службу Ткачук і його діти приблизно того віку, як і Ярослав Марченко. Батько Марченка був вчителем, директором школи, мати теж вчителька цієї школи. Там навчались діти Ткачука і дуже успішно завдяки дружбі”, — написала колишня співробітниця Академії.
Вона додала, що в ті часи продукти із продовольчого складу вивозили автівками під керівництвом Саєвича.
“Я особисто заявляла Ткачуку що бачила, як ці продути в присутності Саєвича завантажують в автівки та вивозяться. Це відбувалось у п’ятницю перед Великоднем 2006 року. Телефоном я сказала Ткачуку, що відбувається, і що клан Саєвича Великдень буде святкувати здорово. Ткачук мені відповів, що він в цей час перебуває в Києві, й щоб я нікому нічого не розказувала. На жаль, тоді у мене не було мобільного телефону, щоб можна було б зафіксувати. І в 49 років мене, підполковника з вислугою 35 років, Ткачук відправив на пенсію і заборонив мене впускати на територію військового інституту”, – наголосила пані Крекотень.
Наприкінці вона констатує, що під час своєї роботи в Академії бачила багато негативу й, попри це, намагалася захищати курсантів.
“Цій корумпованій верхівці під керівництвом Ткачука місце дуже давно в тюрмі!!!» — вважає колишня співробітниця Академії.
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