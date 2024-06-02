Останнім часом в мережі поширюються фотографії та відеоролики, на яких зображені військовослужбовці Збройних Сил України, та нібито службовці ТЦК й конфлікти з ними. Більша частина такого контенту є продуктом ворожих підрозділів інформаційних операцій.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у Telegram-каналі.

“Ми отримуємо дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території. Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з “місцевими жителями”. Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити”, — пояснює командування Сухопутних військ.

При цьому, як зазначається, самі відео поширюються у поганій якості для імітації “природності”. Окрім імітації конфліктів противник готує відео, які пов’язують військовослужбовців ТЦК із вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок.

Таких відео за останній час у мережі з’явилося кілька й вони набули значного поширення.

“Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце — ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов’язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог”, — наголосили військові й закликали українців відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео, аби противник не досягнув мети у своїх інформаційних акціях.