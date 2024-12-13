У Збройних силах України розпочинається масштабна трансформація Сухопутних військ. Оголошені зміни спрямовані на модернізацію ключових напрямів, таких як підготовка військових, рекрутинг, використання технологій та оптимізація управлінських процесів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий.

Він оголосив про старт реформ на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача. Він акцентував увагу на важливості людей, технологій і прозорості управління як основних векторів змін.

“Сухопутні війська Збройних Сил України мають стати високотехнологічними, гнучкими та адаптивними. Елітою! Люди, технології та прозоре управління – це наш фокус уваги”, – наголосив генерал-майор.

План трансформації передбачає реформування військової підготовки, соціальної підтримки військовослужбовців, оновлення рекрутингових підходів та впровадження новітніх технологій у бойових діях.

Основні напрями змін:

Реформування військової підготовки: зміни у навчальних програмах передбачають використання сучасних тренажерів і технологій. Головний акцент робиться на практичності знань та лідерських якостях сержантів із бойовим досвідом.

“Навички та вміння нашої основи — піхотинця — мають бути максимально прикладними та практичними. Головними носіями цих знань буде сержантський корпус із бойовим досвідом. Лідерство та знання технологій — ключ до контролю над хаосом бою”, – пояснив Драпатий.

Рекрутинг і соціальна підтримка: у військах впровадять прозору систему набору, що виключає корупцію. Соціальний захист військових буде посилено, починаючи з першого дня служби й до моменту повернення до цивільного життя.

у військах впровадять прозору систему набору, що виключає корупцію. Соціальний захист військових буде посилено, починаючи з першого дня служби й до моменту повернення до цивільного життя. Технологічна перевага на полі бою: український піхотинець отримає новітнє обладнання, яке забезпечить перевагу перед ворогом.

український піхотинець отримає новітнє обладнання, яке забезпечить перевагу перед ворогом. Цифровізація управління: оптимізація процесів і цифрові технології сприятимуть ефективності в логістиці, підготовці й загальному управлінні військами.

Михайло Драпатий підкреслив, що ці реформи підтримуються Генеральним штабом, Міністерством оборони, волонтерськими організаціями та благодійними фондами.

“Сьогодні Сухопутні війська потребують змін, нової енергії воїнів та сучасного підходу до розвитку їхніх спроможностей. Як би складно нам не було, не маємо права цього не зробити. Ми побудуємо армію майбутнього, перемігши ворога та все, що гальмувало трансформацію війська”, – підсумував командувач.

Він також висловив упевненість, що ці зміни стануть ключовими для досягнення перемоги України на фронті.