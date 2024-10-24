мобілізація

Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він підкреслив, що нульова толерантність до корупції є єдиним способом, який може допомогти викорінити зловживання у системі комплектування.

“За останні місяці командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди у системі мобілізації”, — додав Павлюк.

За його словами, Сухопутні війська нарощують зусилля для покарання всіх корупціонерів.

“Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування Сухопутних військ на всіх етапах”, — додав Павлюк.