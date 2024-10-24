Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
“За останні місяці командування Сухопутних військ налагодило тісну взаємодію з правоохоронними органами щодо викриття фактів надання/отримання неправомірної вигоди у системі мобілізації”, — додав Павлюк.
За його словами, Сухопутні війська нарощують зусилля для покарання всіх корупціонерів.
“Резонансні затримання порушників закону відбуваються за прямої ініціативи та всебічного сприяння командування Сухопутних військ на всіх етапах”, — додав Павлюк.
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