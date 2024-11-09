Сухопутні війська ЗСУ відреагував на заяви волонтера та блогера Сергія Стерненка, наголошуючи на важливості внеску волонтерів у боротьбу з російським агресором, зокрема й самого Стерненка.

Про це заявила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Відомство зазначило, що захист України є конституційним обов’язком кожного громадянина, а рішення про мобілізацію ухвалюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У Сухопутних військах також нагадали, що відповідно до статті 65 Конституції України захист Вітчизни та її територіальної цілісності є обов’язком громадян. Якщо у військовозобов’язаного виникають проблеми зі здоров’ям, його придатність до служби визначає військово-лікарська комісія.

“Адже лише в консолідації та єдності – сила українців та запорука перемоги над підступним, споконвічним російським ворогом”, – резюмує пресслужба ГШ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сергій Стерненко заявив про розшук через неявку до Приморського ТЦК та СП в Одеській області. Він пов’язав це з критикою армійської системи та своїми закликами до реформування. У відповідь Одеський ТЦК зазначив, що діє виключно в межах законодавства, наголосивши, що Стерненко вже відвідав РТЦК, сплатив адміністративний штраф за порушення правил військового обліку та був направлений на військово-лікарську комісію. Блогер звинуватив командувача ЗСУ Олександра Сирського в особистому переслідуванні з метою помсти за його критику.