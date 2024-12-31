У 2024 році найбагатші люди світу значно збільшили свої статки, досягнувши загальної суми понад $10 трлн, що стало новим рекордом завдяки стрімкому зростанню технологічних акцій та успіху лідерів у цій галузі.

Про це повідомляє Bloomberg.

Різке зростання вартості акцій у технологічному секторі США стало ключовим фактором збагачення найбагатших людей планети. Зокрема, Елон Маск, Марк Цукерберг та Дженсен Хуанг виявилися лідерами цього процесу, суттєво збільшивши свої статки. Разом з іншими відомими бізнесменами, такими як Ларрі Еллісон, Джефф Безос, Майкл Делл та співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, ці вісім технологічних магнатів додали понад $600 млрд до своїх статків, що становило 43% від загального зростання у $1,5 трлн серед 500 найбагатших людей за індексом Bloomberg.

Основні досягнення та тенденції року

Елон Маск: Статки очільника Tesla та SpaceX досягли рекордних $442,1 млрд, що на $213 млрд більше, ніж на початку року. Розрив між ним і Джеффом Безосом у $237 млрд став найбільшим в історії рейтингу Bloomberg. Штучний інтелект та технології: Ринок технологій отримав потужний імпульс від “штучного інтелекту”. Наприклад, Дженсен Хуанг, гендиректор Nvidia, додав $76 млрд до своїх статків завдяки триразовому зростанню акцій його компанії. Марк Цукерберг: Засновник Meta збагатився на $81 млрд, попри штраф у розмірі $841 млн від ЄС та сумніви інвесторів на початку року щодо великих витрат на AI. Китайські мільярдери: Статки бізнесменів із Китаю зросли на 14% після кількох років спаду, пов’язаного з кризою нерухомості та урядовими обмеженнями.

Поразки року серед мільярдерів

Французькі магнати розкоші: Представники індустрії розкоші втратили $71 млрд через падіння продажів, особливо в Китаї.

Колін Хуанг: Китайський підприємець втратив $18 млрд після невдалого фінансового звіту своєї компанії.

Рікардо Салінас: Мексиканський мільярдер втратив більше половини своїх статків через скандал з фінансовим консультантом та падіння акцій.

Карлос Слім: Його статки зменшилися на $26 млрд через падіння песо на 20% та економічну нестабільність у Латинській Америці.

У підсумку, загальна вартість статків 500 найбагатших осіб світу наприкінці року досягла $9,8 трлн, що трохи менше від піку у $10,1 трлн, зафіксованого 11 грудня. Аналітики відзначають, що цей показник дорівнює сукупному ВВП Німеччини, Японії та Австралії за минулий рік.