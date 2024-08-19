Російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі в Сумській області за допомогою дронів.

Про це повідомляє Сумська обласна прокуратура у Telegram.

Унаслідок обстрілу двоє чоловіків отримали поранення.

За інформацією слідчих, близько полудня 19 серпня окупанти здійснили атаку на цивільні об’єкти в місті Середина-Буда Шосткинського району, ймовірно, використовуючи FPV-дрони.

Внаслідок цього двоє цивільних чоловіків, віком 44 та 47 років, були поранені.

Правоохоронні органи ведуть фіксацію наслідків обстрілу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).