Про це повідомила Сумська міська рада у Telegram-каналі.
“Пошкоджено будівлю ТРЦ, чотири будинки, об’єкт КП «Міськводоканал, дитячий садок, 38 автомобілів, світлофорний об’єкт на перехресті просп. Свободи – вул. Української Народної Республіки. Попередньо виявлено пошкодження 367 вікон і чотирьох дверей”, – йдеться у дописі.
Зазначається, що до ліквідації наслідків залучені працівники та техніка комунальних підприємств міста. Відомо, що внаслідок ранкового обстрілу міста постраждало двоє мешканців, вони лікуються амбулаторно.
Також, за даними прокуратури Сумщини, сьогодні ворог близько 10:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з артилерії обстріляв м. Дружба Шосткинського району. Унаслідок атаки окупантів уламками поранено 8-річного хлопчика, життю дитини загрози немає.
- Ракетний удар по житловому масиву в Сумах: ДСНС показали наслідки (фото, відео)
- У прикордонні Сумщини введено обмеження на переміщення всіх громадян
- Ворог застосовує щоденно до 50 КАБів у прикордонних громадах Сумщини, — ОВА