Ранком 17 серпня російські війська здійснили ракетний удар по цивільній інфраструктурі міста Суми. В результаті атаки пошкоджено кілька житлових будинків, дитячий садок, будівлю ТРЦ та інше. Відомо про двох постраждалих, які лікуються вдома.

Про це повідомила Сумська міська рада у Telegram-каналі.

“Пошкоджено будівлю ТРЦ, чотири будинки, об’єкт КП «Міськводоканал, дитячий садок, 38 автомобілів, світлофорний об’єкт на перехресті просп. Свободи – вул. Української Народної Республіки. Попередньо виявлено пошкодження 367 вікон і чотирьох дверей”, – йдеться у дописі.

Зазначається, що до ліквідації наслідків залучені працівники та техніка комунальних підприємств міста. Відомо, що внаслідок ранкового обстрілу міста постраждало двоє мешканців, вони лікуються амбулаторно.

Також, за даними прокуратури Сумщини, сьогодні ворог близько 10:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з артилерії обстріляв м. Дружба Шосткинського району. Унаслідок атаки окупантів уламками поранено 8-річного хлопчика, життю дитини загрози немає.