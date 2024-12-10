Аналогічні повідомлення з’явилися і щодо восьми населених пунктів на Донеччині та селища Плехово в Курській області.
Проте, у Сумській обласній військовій адміністрації спростували цю інформацію, назвавши її недостовірною.
“Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована”, – заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.
Попри заяви OSINT-аналітиків, у Сумській адміністрації закликали громадян не піддаватись на дезінформацію, поширювану через медіаресурси.
- Покровськ на межі: російська армія готує масштабний наступ, – Forbes
- Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись, — DeepState
- Росіяни просунулися у Торецьку та ще в чотирьох населених пунктах Донеччини: оновлена карта Deepstate