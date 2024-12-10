У ніч на 10 грудня OSINT-проєкт DeepState заявив про просування російських військових біля Олександрії в Сумській області.

Аналогічні повідомлення з’явилися і щодо восьми населених пунктів на Донеччині та селища Плехово в Курській області.

Проте, у Сумській обласній військовій адміністрації спростували цю інформацію, назвавши її недостовірною.

“Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована”, – заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Попри заяви OSINT-аналітиків, у Сумській адміністрації закликали громадян не піддаватись на дезінформацію, поширювану через медіаресурси.