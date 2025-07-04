Фортифікації на Сумщині 2024-2025: проблеми та перспективи

Схожі коментарі військовослужбовців стосовно укріплень на Сумщині днями з’явилися в матеріалі Української правди.

Навесні 2024 року Володимир Артюх, колишній голова Сумської обласної військової адміністрації, повідомив про активні фортифікаційні роботи в регіоні, які потребують ще кілька тижнів для завершення. Однак, через рік аналітичний проєкт DeepState вказав на відсутність або низьку якість укріплень, особливо на прикордонних ділянках Сумщини.

Згідно з даними Північно-Східного офісу Держаудитслужби, з 2022 року не проводилися перевірки будівництва фортифікаційних споруд у Сумській області. Станом на 23 червня 2025 року фінансовий контроль та перевірки не були заплановані. Водночас, у Сумській ОВА зазначили, що у 2024 році на будівництво укріплень витратили понад 2,2 мільярда гривень з резервного фонду держбюджету.

Департамент капітального будівництва Сумської ОВА запевняє, що у 2024-2025 роках не було випадків розірвання договорів або відмови підрядників від виконання робіт. З місцевих бюджетів на облаштування та обслуговування фортифікацій у 2022-2024 роках було виділено понад 157 мільйонів гривень, а планові видатки на 2025 рік становлять 16,1 мільйона гривень.

Руслан Мікула, співзасновник DeepState, підкреслює, що на Сумщині відсутні нормальні протитанкові рови та заміновані території. Він навів приклад викопаного ВОП біля Юнаківки, який був зроблений посеред поля ще до Курської операції, без урахування рельєфу та природних укриттів.

“Наприклад, біля Юнаківки є викопаний ВОП. Він був викопаний рік тому, ще коли не було Курської операції, і він був викопаний посеред поля. Зараз можете будь-якого командира запитати, як краще будувати ІФС – це посадки, розрахування рельєфу, а там просто посеред поля був викопаний ВОП.” – Руслан Мікула, DeepState

За словами Мікули, більш-менш якісні укріплення розташовані за 20-25 кілометрів від кордону, деякі з них ще добудовують, але на передовій фортифікації практично відсутні. Аналітики зазначають, що на ділянках Журавка – Новеньке – Басівка до лінії Хотінь – Писарівка – Кияниця – Храпівщина – Юнаківка немає жодних загороджень, що підтверджується супутниковими знімками від 25 квітня 2025 року.

Відсутність укріплень стала причиною зосередження наступу противника на цих ділянках. Противник намагається прорвати оборону в Яблунівці, контролює значну частину Юнаківки та просувається в напрямку Садків, що погіршує тактичну ситуацію для українських підрозділів.

Аналітики вважають, що будівництву фортифікацій заважали постійні ураження дронами з російського боку, але наголошують, що укріплення можна було звести раніше, коли українські війська утримували території в Курській області.

Військові, які виходили з Курщини на початку березня 2025 року і нині несуть службу на цьому напрямку, підтверджують, що після виходу довелося самостійно рити окопи, оскільки фортифікації не були підготовлені.

“Нам довелося рити окопи після виходу з Курщини самим, їх не підготували. Фортифікацій немає, через це у ворога успіхи у Юнаківці вже зараз.” – військовий підрозділу на Сумщині

Подібні коментарі з’явилися і в матеріалі Української правди, де бійці, що воювали на Курщині, критикують відсутність укріплень на Сумщині та вважають, що Україна не використала час Курської операції для зміцнення кордону.

“Коли ми сиділи на російських позиціях, нас дуже дивувало, що в них є траншеї по 6–8 кілометрів, які тягнуться під землею і всі ведуть до кордону, до КПВВ. Вони дуже добре свій кордон укріпили. А зараз ми на Сумщині, і тут взагалі немає нічого… Ти маєш поспіхом собі щось робити. У мене днями хлопці тримали оборону в бліндажах, які вирили ну десь у 2014 році. Пішов дощ, і їх по пояс затопило.” – боєць, Українська правда

На початку червня 2025 року начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що зведення укріплень триває, але їх потрібно добудовувати з урахуванням активності бойових дій та змін задуму противника.

Заступник голови ОВА Володимир Бабич у інтерв’ю пояснив, що затримки у будівництві фортифікацій пов’язані з недофінансуванням та проблемами з підрядниками, а не з діями обласної адміністрації.

“Мені відомо про певні борги, які залишилися після зведення цих фортифікацій, але вони там були недофінансовані з боку держави. Вони виникли не через дії обласної державної адміністрації, а через дії підрядника, де некоректно зроблені документи, не завершено будівництво до останнього гвіздочка. Практично через причини, які можна усунути, чим і займаються зараз в процесі.” – Володимир Бабич, заступник голови Сумської ОВА

У липні 2025 року голова ОВА Олег Григоров повідомив, що роботи з закриття доріг антидроновими сітками тривають. У березні 2024 року Володимир Артюх розповідав, що будівництво фортифікацій ведеться цілодобово, зокрема військовими будівельниками, і роботи мають бути завершені найближчими тижнями.

Архітектура будівництва передбачає кілька ліній фортифікаційних споруд, які розробляються Генеральним штабом Збройних Сил України. За словами Ірини Фріз, членкині комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, інженерні війська відповідали за першу і другу лінії, а військові адміністрації – за третю, проте якість останньої виявилася незадовільною.

“З огляду на незадовільний стан того, що зробили військові адміністрації – відкрито десятки кримінальних справ за розтрату державних коштів – з 1 січня 2025 року всі інженерно-фортифікаційні споруди, які виконують за кошт державного бюджету, має здійснювати Державна служба спеціального транспорту.” – Ірина Фріз, членкиня комітету ВРУ з питань нацбезпеки

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у березні 2024 року заявив, що уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та оборонні рубежі, з яких Сумщині дісталося 1,8 мільярда гривень.