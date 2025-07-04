Сумська область – друга за кількістю повітряних тривог в Україні у 2025 році

Як зазначає медіа Air-alarms.in.ua з даними Air-alarms.in.ua

Протягом періоду з 1 січня по 3 липня 2025 року в Сумській області було зафіксовано 867 випадків повітряної тривоги. Це ставить Сумщину на друге місце серед усіх областей України за кількістю таких загроз, поступаючись лише Харківській області.

Ці дані були опубліковані на платформі Air-alarms.in.ua, яка займається моніторингом статистики повітряних тривог в Україні у 2025 році станом на липень.

Якщо розглядати період з 1 січня 2024 року по 1 січня 2025 року, то на Сумщині було зафіксовано 1560 тривог, що на 630 більше, ніж у 2023 році, коли їх кількість становила 930.

Найдовша тривога, яка тривала понад 28 годин, розпочалася 8 серпня 2024 року, що свідчить про серйозні виклики, з якими стикається регіон.

Сумщина залишається однією з найбільш уражених областей за кількістю повітряних тривог, що підкреслює необхідність постійної готовності населення та ефективної роботи служб цивільного захисту.