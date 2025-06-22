Система протидії російським безпілотникам у Сумській області

Про цему повідомили в Сумській ОВА з Сумська ОВА
У Сумській області активно вдосконалюється система протидії російським безпілотникам, як ударного, так і розвідувального типу. Волонтер Сергій Стерненко звернувся до обласної військової адміністрації (ОВА) та міської ради Сум з ініціативою створення ефективної системи оборони від дронів-розвідників.
За інформацією Сумської ОВА, на території області вже функціонують спеціально навчені мобільні групи, які успішно збивають або глушать ворожі безпілотники.
“Це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється.”
Керівник адміністрації підкреслив, що вони відкриті до нових пропозицій і закликав надсилати ідеї на електронну пошту.
Сергій Стерненко також закликав до створення надійних рубежів оборони від розвідувальних дронів, таких як “Ланцет” і “Молнія”. Він готовий надати допомогу у забезпеченні мобільних груп необхідним транспортом та обладнанням.
“Включайтеся, вимагайте по своїх каналах створення системи із рубежами оборони від розвідувальних безпілотників типу Ланцетів/Молній. Допоможіть укомплектувати наявні групи транспортом і іншими потрібними засобами. Для вас це не гроші. Просіть більше РЛС ближнього радіусу дії. Ми готові допомогти, зенітні дрони надамо.”
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