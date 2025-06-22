Система протидії російським безпілотникам у Сумській області

Про цему повідомили в Сумській ОВА з Сумська ОВА

У Сумській області активно вдосконалюється система протидії російським безпілотникам, як ударного, так і розвідувального типу. Волонтер Сергій Стерненко звернувся до обласної військової адміністрації (ОВА) та міської ради Сум з ініціативою створення ефективної системи оборони від дронів-розвідників.

За інформацією Сумської ОВА, на території області вже функціонують спеціально навчені мобільні групи, які успішно збивають або глушать ворожі безпілотники.

“Це не лише поодинокі кейси – формується саме система, яка з кожним днем зміцнюється.” – Олег Григоров, начальник Сумської ОВА

Керівник адміністрації підкреслив, що вони відкриті до нових пропозицій і закликав надсилати ідеї на електронну пошту.

Сергій Стерненко також закликав до створення надійних рубежів оборони від розвідувальних дронів, таких як “Ланцет” і “Молнія”. Він готовий надати допомогу у забезпеченні мобільних груп необхідним транспортом та обладнанням.