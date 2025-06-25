Сумська ОВА спростувала фейк про евакуацію через мародерство

Про це повідомили в Центрі протидії дезінформації

Російська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію про нібито «рекомендацію» Сумської обласної військової адміністрації щодо евакуації цінних речей з прикордонних територій через збільшення випадків мародерства. Проте ця інформація не має підстав.

Центр протидії дезінформації (ЦПД) повідомив, що російські пропагандисти використовують сфальсифікований скриншот, який нібито містить заяву голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових зон.

“Російські пропагандисти поширюють сфальсифікований скриншот повідомлення голови Сумської ОВА про евакуацію з прифронтових районів. У фейковому повідомленні йдеться про те, що нібито «через почастішання випадків мародерства» мешканцям рекомендують під час евакуації вивозити з собою всі цінні речі, зокрема побутову техніку.”

В оригінальному зверненні начальника ОВА не згадується про мародерство. Натомість, там наведено статистику евакуйованих осіб з прикордонних районів та контактні дані для тих, хто планує виїзд.

Сумська обласна військова адміністрація офіційно спростувала цю інформацію, зазначивши, що подібні публікації не з’являлися ані на офіційних сторінках начальника ОВА Олега Григорова, ані на ресурсах Сумської ОВА.

“Офіційно заявляємо: така інформація не відповідає дійсності. Подібна публікація не з’являлася ні на офіційних сторінках начальника ОВА Олега Григорова, ні на ресурсах Сумської обласної військової адміністрації. Це – черговий інформаційний вкид ворога, спрямований на посилення паніки, дестабілізацію прикордонного регіону та підрив довіри до влади.”

Отже, розповсюдження цієї дезінформації є частиною інформаційної війни, метою якої є дестабілізація ситуації в прикордонних районах України та створення паніки серед населення.