Психологічна підтримка дітей, які втратили батьків через війну – досвід Вануі Мартиросян

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Вануі Мартиросян, психологиня з організації GEN.Ukraine, спеціалізується на підтримці дітей, які пережили травми внаслідок війни. Вона почала свою діяльність у цій сфері після початку повномасштабного вторгнення, зосередившись на реабілітації дітей та підлітків, які втратили батьків, стали жертвами полону, депортації або окупації. Вануі ділиться своїм досвідом та порадами щодо підтримки таких дітей.

Цей матеріал доповнює текст “А ти памʼятаєш?”, в якому чотири українські матері та їхні діти діляться своїми історіями після втрати батька. Вони розповідають, як дізнавалися про трагедію, як справлялися з болем і як підтримують один одного, щоб зберегти пам’ять про загиблих.

До початку війни Вануі працювала з дітьми, які мали різні проблеми психічного здоров’я. Вона вже тоді стикалася з травматичним досвідом, але з початком вторгнення зрозуміла, що багато дітей потребують термінової допомоги. Вона обрала травмофокусовану терапію, зосередившись на дітях, які втратили батьків.

Влітку 2022 року Вануі організувала перший психологічний табір GEN.Ukraine в Іспанії, де діти мали можливість відновитися. Вона була вражена, наскільки швидко діти можуть адаптуватися, якщо їм створити відповідні умови. Проте вона також відзначила, що багато дітей відчувають провину за те, що продовжують жити, вважаючи, що зраджують пам’ять про загиблих.

“Не розуміючи, що сталось, діти можуть винити себе.” – Вануі Мартиросян, психотерапевтка GEN.Ukraine

Діти до 8-9 років часто не усвідомлюють, що сталося, і вірять, що батьки можуть повернутися. Вануі наводить приклад восьмирічного хлопчика з Бахмуту, який втратив обох батьків і сподівався, що мама його забере. Вона пояснює, що важливо допомогти дітям зрозуміти незворотність смерті, але також зберегти пам’ять про загиблих.

Кімната пам’яті – це концепція, яка допомагає дітям зберігати спогади про близьких. Вануі рекомендує створювати фізичні альбоми з фотографіями та речами, які нагадують про загиблих, щоб діти могли горювати здоровим способом. Арт-терапія також є важливим інструментом для роботи з емоціями дітей.

Сім’ї часто звертаються за допомогою, коли діти перестають комунікувати або втрачають інтерес до улюблених занять. Вануі зазначає, що важливо говорити з дітьми про втрати, навіть якщо це важко для дорослих. Вона підкреслює, що діти відчувають, коли їм щось приховують, і це може викликати у них образу.

Навіть маленькі діти можуть відчувати емоційне страждання через втрату батьків. Вануі працює з такими дітьми, допомагаючи їм зрозуміти свої почуття та запитання, які виникають у зв’язку з втратою. Вона наголошує, що діти здатні справлятися з горем, якщо дорослі створять безпечні умови для цього.

Емоційна безпека у стосунках з психотерапевтом є критично важливою. Вануі пояснює, що важливо враховувати, скільки інформації дитина може витримати в даний момент, і не перевантажувати її. Психоедукація також є важливою частиною терапії, адже діти повинні розуміти, що з ними відбувається.

Важливо пам’ятати, що не існує єдиного правильного способу горювати. Кожен має право на свій процес, і час, необхідний для цього, може бути різним. Вануі закликає не уникати теми втрати і говорити з дітьми про те, що сталося, а також не соромитися просити про допомогу, якщо це потрібно.