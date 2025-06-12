Кібератака на Верховний суд України: збої в роботі електронних сервісів

Про це повідомляє Судово-юридична газета

Верховний суд України зазнав серйозної кібератаки, яка призвела до збоїв у роботі майже всіх електронних сервісів установи. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Атака, що розпочалася 6 червня, в основному націлилася на касаційні суди. Станом на сьогодні, наслідки цієї кібератаки ще не усунені.

В результаті інциденту у Верховному суді було зупинено реєстрацію процесуальних документів, які надходять до касаційних судів. Також не відбувається автоматичний розподіл касаційних скарг між суддями, а програма документообігу суду та підсистема “Електронний суд” не функціонують.

Крім того, системи відеоконференцзв’язку не працюють, а внесення судових рішень до Єдиного реєстру судових рішень наразі не здійснюється.

На даний момент не вдалося встановити, хто саме стоїть за цією кібератакою на Верховний суд. За попередніми даними, виконавці можуть бути пов’язані з Росією.