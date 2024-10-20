Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військових до Росії для підтримки її війни проти України.

Про це пише Yonhap News Agency.

За його інформацією, один із трьох знімків, які розвідка Південної Кореї оприлюднила як доказ розміщення військ Північної Кореї в Росії, був зроблений супутником.

“Фотографію без авторства було зроблено супутником, яким ми керуємо”, — сказало виданню джерело.

Загалом Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військових до Росії для підтримки її війни проти України — 1500 північнокорейських спецназівців уже перебувають у Владивостоці.

Південна Корея використовує кілька супутників, обладнаних пошуково-рятувальною системою, включаючи військовий розвідувальний супутник, хоча зображення, зроблені військовими супутниками, зазвичай не включаються в урядові пресрелізи, оскільки вони класифікуються як військова таємниця.

Як наголошує ЗМІ, Південна Корея уважно відстежує переміщення Північної Кореї за допомогою супутників, якими керує уряд і військові, на тлі зростаючих спекуляцій щодо поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном.

8 жовтня очільник ГУР Кирило Буданов заявив, що близько 11 тисяч солдатів з КНДР готують на сході Росії для того, аби потім відправити воювати проти України.

За його словами, війська Північної Кореї використовуватимуть російську техніку та боєприпаси. Перший загін із 2600 солдатів відправиться на Курщину, де Україна встановила запеклий плацдарм, додав Буданов.