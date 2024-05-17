Відповідні знімки оприлюднила російська служба «Радіо Свобода».
На знімках також видно, що повністю згорів склад паливно-мастильних матеріалів аеродрому.
Ступінь пошкодження літаків та кількість ураженої техніки точно визначити складно: для порівняння доступний лише знімок за 1 травня.
Генштаб зранку повідомив про знищення двох російських літаків. Російські ЗМІ писали, що йдеться про два МіГ-31.
Аеродром «Бельбек» був під атакою дві ночі поспіль: 15 та 16 травня. Міноборони Росії стверджувало, що Україна била американськими ракетами ATACMS.