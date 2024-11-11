За повідомленням Defense Express, у мережу потрапив перший знімок, який демонструє процес підготовки російської міжконтинентальної балістичної ракети Р-30 "Булава" - важливого елемента ядерного арсеналу РФ.

Про це повідомляє Defense Express.

Це ракети, що розміщуються на атомних підводних крейсерах проєкту 955 “Борей”, слугують частиною так званої ядерної тріади Росії.

“Це доволі незвичайна подія, бо до цього моменту в публічний простір не потрапляли супутникові зображення, які б ‘світили’ підготовчі роботи по російським ракетам, що можуть виступати носіями ядерної зброї”, – зазначають у виданні.

Першими на цей факт звернули увагу російські профільні ресурси, що також підкреслили присутність на знімку техніки 12-го Головного управління Міноборони РФ, відповідального за ядерне озброєння.

Супутниковий знімок демонструє транспортно-пусковий контейнер сірого кольору, ймовірно з ракетою Р-30 “Булава”, розташований у лівому нижньому куті. Поруч видно кілька машин спеціального призначення.

Експерти вважають, що відсутність маскування є демонстративним кроком, що може слугувати своєрідним сигналом для країн Заходу. Така демонстративність дозволяє міжнародній спільноті безперервно спостерігати за процесами, пов’язаними з російським ядерним арсеналом, а також розцінюється як спосіб психологічного впливу.

“На цьому моменті можемо зафіксувати певну ‘взаємопрозорість’: країни Заходу можуть постійно моніторити за допомогою супутників процеси, пов’язані з ядерним арсеналом РФ”, – повідомляють у Defense Express.

Подібний моніторинг може вестися також на аеродромах стратегічної авіації РФ, що свідчить про нові можливості супутникових технологій у спостереженні за ядерною активністю Росії.