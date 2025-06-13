Виживання під час атаки дронів у Харкові: історія Данила Алпєєва

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Данило Алпєєв, харків’янин, пережив жахливу атаку російських дронів 11 червня, коли безпілотники влучили в його дім. У той момент він перебував удома разом із мамою, молодшим братом та батьком-ветераном. Два дрони вразили їхній будинок, а ще кілька впали неподалік. Сусіди та рятувальники допомогли витягнути родину з-під завалів. На жаль, мати, батько і брат отримали опіки та поранення і були госпіталізовані.

Данило згадує про ті жахливі миті:

“О 12-й годині почалися перші влучання, але це не у мій дім, це – в сусідні будинки. Я спав. Чув якісь вибухи, але я спав. Тоді я почув, як воно дуже близько вже прилітає. І тоді вибіг я у коридор. Коли вже “Шахед” залетів у будинок, пару метрів біля мене, тоді я вибіг у коридор, у під’їзд. З того моменту ще два “Шахеди” прилетіли у квартиру мого сусіда.”

Після вибуху стіна придавила Данила разом із родиною. Третій дрон він побачив, коли той летів прямо до нього і вдарився об стіну. У той момент Данило подумав, що це кінець.

Коли почався процес порятунку, і дах загорівся, Данило почав співати гімн України, щоб підтримати себе та близьких:

“Я вже попрощався з сім’єю, попрощався з дівчиною. А, коли вже прийшли рятувальники, дах почав ще сильніше горіти, коли нас діставали. Почав я гімн співати. коли вже діставали мого тата, вже його дістали, коли діставали мою маму, тоді я почав співати гімн зі страху та адреналіну.”

Він розповідає, що згадав своїх друзів-військових, які співали гімн перед смертю, і це надихнуло його на спів у найскладніший момент.

Вся родина Данила опинилася в лікарні. Молодший брат Вадим підспівував йому, намагаючись підтримати брата під завалами.

Батько Дмитро Кравченко, ветеран з 11-річним досвідом служби на Донеччині, швидко зреагував на атаку, наказавши родині ховатися, і ліг на підлогу. Він також отримав поранення під час вибуху.

“Дружина із дітьми стояла біля мене. Я побачив, що тріскається стеля, я їх відштовхнув. Мене хвилею з нашої кімнати нахилило. Ногу зачепило. Потім я згадав закордонних медиків, коли як щось летить, то як падати, то я різко став на коліна й на лікті. Потім мене конкретно засипало. Я тільки двічі чув, що дружина казала: “Діма”. А що саме – я не чув.”

Зараз родина збирає кошти на нове житло, адже втратила все. Тимчасовий прихисток їм надали друзі Данила, з якими він грає у футбол. Хлопець мріє відновитися і повернутися на поле, хоча поки що носить ігрову форму у лікарняній палаті.

Данило ділиться своїм станом:

“Лікарі кажуть, що у мене здоров’я – дай Боже. Як теля, нове народився. Народився другий раз, у сорочці. Зашили ногу. Почуваюся я добре. Іноді болить нога. А так, все добре. Спина поболює. Все – моментами. Дуже файні лікарі мене лікують.”

11 червня внаслідок масованої атаки російських дронів-камікадзе по Харкову загинули троє людей, понад 60 отримали поранення та гостру стресову реакцію. За дев’ять хвилин пролунало 17 вибухів, більшість з яких припали на житлові квартали півдня міста.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що для атаки використовували ударні безпілотники типу “Шахед”. Три дрони влучили у багатоповерхівки, інші – у приватні будинки, комунальні підприємства та цивільні об’єкти, зокрема тролейбусне депо, яке вже було пошкоджене раніше.

Цей масований нічний удар став п’ятим за червень 2025 року.