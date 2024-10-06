У неділю, 6 жовтня, правоохоронці повідомили про інцидент між двома чоловіками та блогером Ніколасом Кармою, що стався у Полтаві напередодні ввечері. Про випадок вони довідались з місцевих пабліків, й згодом встановили учасників конфлікту.

Про це повідомила Національна поліція на сторінці у Facebook.

Як стверджує популярний блогер, під час запису інтерв’ю в Полтаві до нього підійшли чоловіки та запитали про його ставлення до військової служби, а потім почали погрожувати пістолетом. У поліції зазначили, що зброю вже вилучити та направили на експертизу.

«Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі», – додають у дописі.

Пізніше з’ясувалося, що питання Кармі ставив начальник районного ТЦК Олександр Логвиненко.

«Він помітив чоловіка, який підходив до жінок та задавав їм різні провокативні питання. Своєю чергою, він також вирішив підійти та задати два простих питання – ставлення до ЗСУ та до військової служби. При цьому він повідомив, що є офіцером ЗСУ. На відео це все є. Потім він відійшов. Ніякого конфлікту з боку офіцера не було. Але блогер підбіг до нього зі спини, вхопив за плече та почав конфліктувати відверто, застосовуючи при цьому заходи фізичного впливу», – пояснив речник ТЦК Роман Істомін.

Іншу версію того, що відбувалося має сам блогер.

«Коли я підійшов до цієї людини, я хотів, аби вона показала своє обличчя на мою камеру. Але його друг підбіг до мене ззаду та приставив мені до шиї пістолет. Також він погрожував пістолетом очевидцям, людям, які там були, я їх не знаю», — розповів Ніколас Карма.

На даний час правоохоронці проводяться слідчі дії зі сторонами конфлікту.