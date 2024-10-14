Китай розпочав новий етап військових навчань поблизу Тайваню, заявивши, що це є серйозним попередженням проти "сепаратистських тенденцій" уряду острова.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання, названі “Joint Sword-2024B”, проходять у Тайванській протоці, а також у районах на північ, південь та схід від острова. Офіційна заява китайських військових підкреслює, що ці маневри є “законною та необхідною операцією для захисту державного суверенітету та національної єдності”. Дата завершення цих навчань не вказана.

“Ці навчання також служать суворим попередженням щодо сепаратистських дій сил незалежності Тайваню. Це законна та необхідна операція для захисту державного суверенітету та національної єдності”, — зазначили в заяві.

На навчання жорстко відреагував Тайвань. Уряд Тайбея назвав ці дії “відвертими провокаціями”, що серйозно загрожують регіональній стабільності. Тайвань також повідомив, що китайські військові кораблі та літаки наближаються до його території з різних напрямків, що викликає напруженість у регіоні.

“Останні військові ігри та відмова Китаю відмовитися від застосування сили є відвертими провокаціями, які серйозно підірвали регіональний мир і стабільність”, — зазначили у Тайвані.

Навчання відбуваються на тлі посилення напруженості після заяви президента Тайваню Лай Чін Те на національному святі, де він наголосив, що тільки народ Тайваню має право вирішувати своє майбутнє. Китай різко засудив цю промову і продовжив проводити навчання поблизу острова.

Ця ситуація посилює військову і політичну напруженість у регіоні, незважаючи на те, що США вже заявили, що Китай не має права використовувати заяви Тайваню як привід для військового тиску.