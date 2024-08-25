Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Священник скоїв злочин щодо дитини з проблемами зі здоров’ям, скориставшись її соціальною незахищеністю. Дівчинка є сиротою, за якою доглядають її літні дідусь і бабуся, яка також має проблеми зі здоров’ям.

Слідчі встановили, що у жовтні минулого року обвинувачений обманом запросив неповнолітню до себе, вчинив щодо неї розпусні дії та дав гроші на морозиво.

Обвинувальний акт стосовно священника направлено до суду ювенальним прокурором Житомирської обласної прокуратури, а досудове розслідування проводило ГУНП в Житомирській області.