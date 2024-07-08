Також співак і колишній військовослужбовець задекларував готівкою 5,4 млн грн, $200 тис. і 125 тис. євро. На банківських рахунках зберігає 30 тис. грн і $205,6 тис.

Окремо у 2023 році Вакарчук позичив $27 тис. українській співачці Христині Соловій.

Загалом, за 2022-2023 роки співак і військовослужбовець Святослав Вакарчук отримав 764,6 тис. грн у вигляді грошового забезпечення на військовій службі.

У перші дні війни лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук пішов до територіального центру укомплектування і уклав контракт із ЗСУ. Співак має звання лейтенанта Збройних сил, і був направлений до Львівської обласної військової адміністрації.

“Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках”, – розповів Вакарчук.

Окремо артист повідомив, що під час війни він зі свою командою їздили українськими містами. Вони були у Сумах, Охтирці, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі, Чернігові, Одесі, а потім виступали переважно на фронті.

“Я не вважаю, що всі (артисти – ред.) повинні їздити в небезпечні місця. Але хтось повинен. Я вирішив, що я повинен,” – зазначив Святослав Вакарчук.