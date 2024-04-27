Володимир Зеленський, Президент України, заявив, що світ має всі необхідні засоби для знищення кожної ракети та дрона, що належать російським терористам.

Про це Володимир Зеленський заявив на своїй сторінці в Facebook.

За минулу ніч було випущено тридцять чотири російські ракети. Частина з них, двадцять одна ракета, була збита. Але світ має всі необхідні засоби, щоб знищувати кожну ракету і дрон, що належать російським терористам. Це абсолютно досяжно. Єдине, що потрібно, – це прийняття реальних політичних рішень і укладення відповідних угод.

Президент заявив, що Україна потребує ефективних систем ППО, достатньої кількості та якості зброї для успішних військових операцій, а також швидкості постачання та рішучості у діях. Терористичні загрози мають назавжди бути переможені, і кожна особа, яка допомагає нам протистояти російському тероризму, є справжнім захисником життя.

“Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку нашої держави та людей. Маємо зробити все, щоб життя перемогло”, – наостанок додав Зеленський.