У п'ятницю, 27 грудня, графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 08:00 до 17:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Час застосування та обсяг обмежень для побутових споживачів будуть наступними:

08:00 – 17:00 – пів черги відключень.

Водночас для промисловості та бізнесу з 08:00 до 17:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності.

Причиною тимчасового запровадження обмежень в Укренерго називають російську масовану ракетну атаку 25 грудня, яка змусила оператора застосувати тимчасові обмеження споживання електроенергії в окремих регіонах України.

Обмеження споживання спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми та забезпечення її стійкості.

Нагадаємо, у жовтні міністр енергетики Герман Галущенко висловив переконання, що Україна зможе пройти зиму 2024–2025 років без масових відключень електроенергії, якщо російським силам не вдасться знищити об’єкти критичної енергетичної інфраструктури, які залишилися вцілілими після попередніх атак.