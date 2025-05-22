Світлана Котляревська тимчасово очолила Києво-Печерську лавру

Світлана Котляревська тимчасово займе посаду генеральної директорки Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Це рішення було оголошено Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Відомство підкреслило, що Котляревська виконуватиме свої обов’язки до моменту призначення нового керівника заповідника.

Раніше Світлана Котляревська працювала заступницею генерального директора заповідника, де відповідала за організацію платних послуг, включаючи екскурсії та інші комерційні сервіси Лаври.

Протягом 2015-2022 років вона також була радницею прем’єр-міністра та міністрів України, а також експерткою у сфері створення та розвитку команд у державному секторі. Котляревська є засновницею платформи GOV Club, яка сприяє співпраці між державними службовцями та бізнесом через навчальні програми.

Зміни в керівництві заповідника сталися після звільнення Максима Остапенка, історика та археолога, яке відбулося 21 травня. У наказі про його звільнення вказано пункт 8 статті 36 Кодексу законів про працю України.

Сам Остапенко висловив здивування з приводу свого звільнення, зазначивши, що не отримував жодних попереджень чи зауважень щодо своєї роботи.

Міністр культури Микола Точицький прокоментував це рішення, вказавши на недостатню активність Остапенка у викоріненні московських релігійних осередків.