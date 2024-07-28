Українська тенісистка Еліна Світоліна стартувала на Олімпійських іграх-2024 з перемоги над японкою Моюкою Учудзімою, яка є 66-ю ракеткою світового рейтингу.

Про це пише «Суспільне.Спорт».

Світоліна, чинна бронзова призерка Олімпіади, вперше зіграла з Учудзімою в очному матчі. Це був перший раунд одиночного розряду.

Світоліна закрила першу партію, яка закінчилася рахунком 6:2 на користь українки. Згодом вона закрила матч після 62 хвилин на корті з рахунком 6:1. Так, загалом гра закінчилася рахунком 2:0 та перемогою української атлетки, яка тепер прямує до 1/16 фіналу.

За активно виграними м’ячами між тенісистками зберігався паритет — 11:11. Еліна влучала 55% перших подач і завершила поєдинок з 10 невимушеними помилками.

Світоліна стала першою українською тенісисткою в 1/16 фіналу Олімпіади. Доєднатися до неї у другому раунді можуть Марта Костюк і Даяна Ястремська, які гратимуть з новозеландкою Лулу Сан та бразилійкою Лаурою Пігоссі відповідно.

У другому раунді Світоліна зіграє проти переможниці матчу між американкою Джессікою Пегулою та швейцаркою Вікторією Голубич.