Про це свідчать результати матчу.
Поєдинок тривав понад три години. Світоліна програла перший сет (6:7), але впевнено виграла другий (6:2). Вирішальний сет завершився перемогою Крейчікової (6:4) – цьогорічною переможницею Вімблдону.
Це була друга зустріч суперниць на корті. У 2021 році на Ролан Гаррос Світоліна програла чеській тенісистці у двох сетах.
Нагадаємо, що у третьому турі групового раунду футбольного турніру Олімпіади-2024 Україна програла Аргентині з рахунком 0:2. Це означає, що Марокко та Аргентина виходять до чвертьфіналу, а Україна посідає третє місце та вибуває зі змагань.
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