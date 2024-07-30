Українська тенісистка Еліна Світоліна програла 10-й ракетці світу та чемпіонці Вімблдона-2024 Барборі Крейчіковій із Чехії та вилетіла з Олімпіади.

Про це свідчать результати матчу.

Поєдинок тривав понад три години. Світоліна програла перший сет (6:7), але впевнено виграла другий (6:2). Вирішальний сет завершився перемогою Крейчікової (6:4) – цьогорічною переможницею Вімблдону.

Це була друга зустріч суперниць на корті. У 2021 році на Ролан Гаррос Світоліна програла чеській тенісистці у двох сетах.