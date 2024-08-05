Про це пише Financial Times.

Гірші, ніж очікувалося, дані щодо зайнятості в США викликали побоювання, що Федеральний резерв, можливо, надто довго чекає, щоб почати знижувати відсоткові ставки.

Японський Topix впав на цілих 11%, знищивши річний приріст. Nikkei 225 у пʼятницю пережив найбільше одноденне падіння з 1987 року. Торги фʼючерсами Topix і Nikkei були призупинені.

Фʼючерсні ринки вказали, що масштабний розпродаж у Японії, ймовірно, продовжиться в Європі та США. Інвестори готові до відновлення волатильності через побоювання, що Федеральна резервна система надто повільно відреагувала на ознаки охолодження економіки США і може бути змушена знизити відсоткові ставки.

Трейдери в Токіо заявили, що продаж був частиною великої корекції та зниження ризиків із боку глобальних фондів. Але токійські акції також постраждали від єни, яка зміцнилася приблизно на 9% із середини липня.

Ситуація у Японії позначилася і на інших азійських ринках. Південнокорейський індекс Kospi впав на понад 4% на ранніх ранкових торгах, тоді як австралійський S&P/ASX 200 упав майже на 3%. Основний індекс фондового ринку Тайваню впав більш ніж на 6%.

Глобальна нестабільність поширилася і на ринок криптовалюти: у понеділок ціна біткоїна впала більш ніж на 8%, до $54 000, а ціна етеру, іншої криптовалюти, впала майже на 17%.

Після різкого падіння на азійських ринках фʼючерси на фондовому ринку США стрімко знизилися перед відкриттям торгів у понеділок: індекс S&P 500 упав на 2,8%, а Nasdaq – на 5,5%.