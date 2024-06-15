Оскільки на Глобальному Саміті миру, який відбудеться цими вихідними у Швейцарії, не будуть присутні головні союзники Москви, то вплив його, на думку європейських чиновників може бути обмеженим.

Про це пише Reuters у суботу, 15 червня.

“Саміт ризикує показати межі української дипломатії. Тим не менш, це також шанс для України нагадати світові, що вона захищає принципи Статуту ООН”, — сказав Річард Гоуен, директор Міжнародної кризової групи ООН.

За інформацією видання, переговори, ймовірно, будуть зосереджені на більш широких проблемах, викликаних війною — продовольча і ядерна безпека, свобода судноплавства.

Учасники Саміту, на яких очікують — віце-президент США Камала Гарріс, президенти Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, Канади та Японії. Серед тих, хто підтримує більш дружні відносини з Росією, очікують Індію, Туреччину та Угорщину.

Видання нагадало, що у п’ятницю, 14 червня, президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія припинить війну в Україні, лише якщо Київ погодиться відмовитися від своїх амбіцій щодо НАТО та передасть усі чотири області, на які претендує Москва – вимоги, які Київ швидко відхилив як рівнозначні капітуляції.

“У проєкті підсумкової декларації Росія буде визнана агресором у конфлікті, кажуть джерела. Європейські чиновники в приватних розмовах визнають, що без підтримки з боку головних союзників Москви вплив саміту буде обмеженим”, — йдеться в публікації.