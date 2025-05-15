Світовий банк надасть Україні додаткові 84 мільйони доларів для продовження реалізації проєкту “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей” (HOPE). Цю інформацію оприлюднило Міністерство розвитку громад та територій України.

Міністр Олексій Кулеба підкреслив, що угода була укладена в рекордно короткі терміни. Отримані кошти будуть використані для програми “єВідновлення”, яка передбачає виплату компенсацій за пошкоджене майно, а також для розвитку Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

За словами міністра, ця ініціатива дозволить понад 25 тисячам сімей відремонтувати свої домівки та повернутися до звичного життя.

Відповідно до угоди, фінансування буде розподілено наступним чином:

82,5 мільйона доларів – на компенсації громадянам за пошкоджене житло внаслідок російського вторгнення;

1,5 мільйона доларів – на підтримку та розвиток Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ), який є важливим цифровим інструментом для фіксації збитків та планування відновлення.

Проєкт HOPE реалізується у співпраці зі Світовим банком і включає як індивідуальні компенсації в рамках програми “єВідновлення”, так і роботи з відновлення багатоквартирних будинків. Це найбільший проєкт у сфері відновлення житла в Україні на сьогодні.