Рада директорів Світового банку затвердила виділення Україні суми в розмірі 1,5 мільярда доларів у межах позики на підтримку політики розвитку та відновлення (DPL).

Про це повідомляють у Міністерстві фінансів України.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку держбюджету та економічного відновлення.

Гарантії уряду Японії та Великої Британії дозволили отримати позику на 984 мільйони доларів та 516 мільйонів доларів відповідно.

Очікується, що кошти надійдуть до України до кінця березня поточного року.

“З огляду на виклики спричинені повномасштабною збройною агресією Росії, забезпечення потреб наших громадян є пріоритетом українського уряду. Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Позика DPL є системним проєктом, спрямованим на підтримку реформ в Україні, та зараховується до загального фонду державного бюджету.