Україна отримала загалом 485 мільйонів доларів від Світового банку та Сполучених Штатів через проєкт PEACE in Ukraine.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що з цієї суми 465 мільйонів доларів надано США через USAID, а ще 20 мільйонів — Світовим банком.

“Залучені кошти будуть спрямовані на компенсацію соціальних та гуманітарних видатків держбюджету”, — додав Шмигаль.

Нагадаємо, у вівторок, 24 грудня, США виділили Україні перший мільярд доларів, отриманий від заморожених російських активів. Ця сума є частиною ініціативи G7, яка передбачає використання таких коштів для допомоги Україні.

Країни G7 раніше оголосили про намір виділити Україні кредит на суму 50 мільярдів доларів. Ці кошти будуть погашені за рахунок доходів, отриманих від заморожених активів Росії.