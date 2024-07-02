Світовий банк цього року перевів Україну із категорії країн із доходами нижчими за середні до категорії країн із доходами вищими за середні.

Рейтинг публікує Світовий банк.

Так, за паритетом купівельної спроможності показних доходів збільшився з 4270 до 5070 доларів на душу населення.

Зміна класифікації України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році (реальний ВВП зріс на 5,3%, після падіння на 28,8% у 2022 році) разом із постійним скороченням населення, яке впало більш ніж на 15% після початку великої війни з РФ.

Ці фактори були додатково посилені зростанням цін на товари та послуги, вироблені всередині країни, що призвело до значного зростання номінального валового національного доходу (ВНД) на душу населення на 18,5%.

Попри те, що українська економіка значно постраждала від вторгнення Росії, реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю (24,6%), що відображає значне збільшення інвестиційних витрат (52,9%), які підтримують зусилля України з відновлення після триваючих руйнувань.