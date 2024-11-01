Світовий банк оголошує про запуск нової програми підтримки малого та середнього бізнесу в Україні на суму 593 мільйони доларів.

Про це повідомляє Світовий Банк.

Проєкт RISE (Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва) отримав значне фінансування, спрямоване на підтримку малого та середнього бізнесу в Україні в умовах війни. Фінансування на суму 593 мільйони доларів залучено з різних джерел: 283 мільйони надійшли від трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримується Японією, а ще 300 мільйонів – від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку для України та Молдови.

До цих коштів додаються ще 10 мільйонів доларів від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF). Мета проєкту полягає в підтримці близько 20 тисяч малих та середніх підприємств, що, за розрахунками, має допомогти зберегти щонайменше 40 тисяч робочих місць по всій країні.

Фінансування також спрямоване на підвищення стійкості підприємств, допомагаючи їм адаптуватися до складних умов війни та підтримувати економіку на місцевому рівні. Ініціатива створена з урахуванням інклюзивного розвитку та стійкості бізнесу в довгостроковій перспективі.

Повідомляється, що обсяги фінансування можуть бути збільшені в залежності від результатів реалізації програми.