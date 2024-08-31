Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
Проєкт «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn) передбачає виділення 415 мільйонів доларів для покращення умов викладання та навчання, а також забезпечення безпечного доступу до освіти для учнів, вчителів і шкільного персоналу.
Угоди планують підписати у вересні, а до кінця року Україна зможе отримати 200 мільйонів доларів до державного бюджету.
З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 34 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від Світового банку.
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