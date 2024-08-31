Рада директорів Світового банку затвердила проєкт Learn для підтримки освіти в Україні.

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Проєкт «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (Learn) передбачає виділення 415 мільйонів доларів для покращення умов викладання та навчання, а також забезпечення безпечного доступу до освіти для учнів, вчителів і шкільного персоналу.

Угоди планують підписати у вересні, а до кінця року Україна зможе отримати 200 мільйонів доларів до державного бюджету.

З початку повномасштабного вторгнення Україна отримала 34 млрд доларів США прямої бюджетної підтримки від Світового банку.