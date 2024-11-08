Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, частину коштів виділять з фонду ADVANCE Ukraine, що підтримується урядом Японії.
“Реалізація програми допоможе зміцнити роботу державних інституцій в умовах війни, надавати ключові державні послуги громадянам у повному обсязі”, — запевнив прем’єр.
Він додав, що вказані реформи покращать управління публічними інвестиціями та державними фінансами. Світовий банк може збільшити фінансування у разі потреби.
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