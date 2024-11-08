Світовий банк оголосив про новий пакет підтримки України на суму 750 мільйонів доларів. Кошти будуть надані в межах проєкту "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE), який спрямований на підтримку інституційних реформ, необхідних для вступу в Європейський Союз.