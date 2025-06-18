Швеція орендує естонську в’язницю для ув’язнених: нова угода 2025

Як зазначає естонський мовник ERR

Швеція та Естонія підписали угоду, що передбачає оренду естонської в’язниці для утримання шведських ув’язнених. Цю інформацію оприлюднив естонський мовник ERR.

Документ був підписаний міністеркою юстиції та цифрових технологій Естонії Лійзою Пакостою та міністром юстиції Швеції Гуннаром Стреммером. Угода набере чинності після затвердження парламентами обох країн.

Цей п’ятирічний контракт передбачає оренду в’язниці, збудованої у 2000 році в місті Тарту, яка має можливість утримувати 933 ув’язнених. Естонія надасть Швеції 400 камер, що дозволить розмістити близько 600 осіб у одномісних та двомісних камерах.

Відповідно до угоди, відбір ув’язнених буде здійснюватися представниками правоохоронних органів обох країн. До Естонії переводитимуть лише тих осіб, які не становлять загрози безпеці, не мають зв’язків з організованою злочинністю та не страждають на психічні розлади. Ув’язненим заборонено залишати територію в’язниці, а за місяць до закінчення терміну їх повернуть до Швеції.

Всі витрати на утримання ув’язнених, включаючи медичне обслуговування, покриватиме шведська сторона.

Як зазначає естонський мовник, ця угода відповідає вимогам Європейської конвенції з прав людини.