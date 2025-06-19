Швеція отримала позику 300 млрд крон для переозброєння та зміцнення оборони

Про це повідомляє Reuters.

19 червня парламент Швеції ухвалив важливе рішення про отримання позики в розмірі 300 мільярдів шведських крон, що еквівалентно приблизно 31 мільярду доларів. Ці кошти будуть використані для фінансування програми переозброєння країни, що є частиною зобов’язань Швеції перед НАТО, яке передбачає збільшення витрат на оборону до 3,5% від ВВП до 2032 року.

Згідно з інформацією Reuters, вторгнення Росії в Україну стало каталізатором для Швеції, що змусило країну переглянути свою безпекову політику та приєднатися до НАТО у 2024 році. Від 2022 року оборонні витрати Швеції подвоїлися, досягнувши приблизно 2,4% ВВП. Однак на саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, можуть бути оголошені ще більш амбітні цілі.

З отриманої позики 250 мільярдів шведських крон буде спрямовано на військові потреби, тоді як 50 мільярдів крон підуть на розвиток цивільної оборони та інфраструктури. Серед основних пріоритетів – розширення армії, зміцнення протиповітряної оборони та збільшення запасів боєприпасів.

“Ми робимо це, щоб наші діти й онуки не мусили вивчати російську мову.” – Міністерка фінансів Швеції Елізабет Свантессон

Як зазначає Reuters, державний борг Швеції наразі становить близько 32% ВВП, що значно нижче середнього показника в країнах Євросоюзу, який досягає 90%. Міністерка Свантессон підкреслила, що додаткове фінансування оборони призведе до збільшення державного боргу приблизно на 3%.

Крім того, Швеція тимчасово призупинить дотримання суворих фіскальних правил, але до 2035 року планується повернути державні фінанси до збалансованого стану. Це означає, що майбутнім урядам доведеться або підвищувати податки, або скорочувати витрати в інших сферах бюджету.