Швеція підтримує збільшення оборонних витрат НАТО до 5% ВВП до 2030 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Швеція висловила підтримку ініціативі щодо збільшення оборонних витрат країн НАТО до 5% від їхнього валового внутрішнього продукту до 2030 року. З цієї суми 3,5% планується витратити на традиційні оборонні потреби, а 1,5% – на інші витрати, пов’язані з обороною. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час зустрічі міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі.

“Ми хотіли б бачити витрати країн НАТО на рівні 5 відсотків до 2030 року, з яких 3,5 відсотки будуть присвячені традиційним оборонним витратам і 1,5 – витратам, пов’язаним з обороною. Ми хочемо мати амбітний і перспективний план оборонних інвестицій. Ми також зосередимось сьогодні на нових цілях розвитку сил і засобів, до яких прагнуть усі члени альянсу.” – Пол Йонсон, міністр оборони Швеції

Міністр зазначив, що Швеція ухвалила оборонний законопроєкт у грудні минулого року, що свідчить про правильний курс країни на усунення недоліків, які були виявлені в Європі, зокрема в питаннях сухопутних військ, протиповітряної оборони та поповнення запасів.

Йонсон також оголосив про виділення 50 мільйонів євро на підтримку фонду NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) та на Комплексний пакет допомоги НАТО.

“І ми зараз дуже зосереджені на розгортанні нашої підтримки України, щоб Україна могла вести переговори з позиції сили. Ми вітали б також зобов’язання щодо стратегічних партнерів, зокрема України, що, на нашу думку, також є оборонними інвестиціями, тому що підтримка України – це інвестиції в нашу власну безпеку, тому є деякі речі, які, на мою думку, було б природно включити в 1,5 відсотка інвестицій, пов’язаних з обороною.” – Пол Йонсон, міністр оборони Швеції

У січні президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП, підкреслюючи, що більшість країн не виконують навіть попередньо узгоджені 2%. Він зазначив, що США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.

5 червня міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що країни Північноатлантичного альянсу повинні збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП до саміту НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.