Швеція виділяє 1,67 млрд крон на підтримку України у 2025 році

Як йдеться на офіційному сайті уряду Швеції

Уряд Швеції оголосив про перегляд своєї програми економічної допомоги, що дозволить виділити 1,67 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 150 мільйонам євро, для посилення підтримки України та гуманітарних ініціатив у різних куточках світу. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті шведського уряду.

Такі зміни в бюджеті викликані необхідністю реагувати на нові виклики, що постають у глобальному контексті. Міністр розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Бенджамін Дуса підкреслив, що в ряді регіонів, зокрема в Україні, Судані, Газі та Ємені, ситуація з гуманітарними потребами є критичною.

Міністр зазначив, що ситуація погіршилася через зменшення обсягів глобальної допомоги з боку Сполучених Штатів.

“Тому Швеція вирішує зробити крок вперед з комплексною переорієнтацією бюджету допомоги на 2025 рік. Ми виділяємо 1,67 мільярда шведських крон на підтримку України та на зусилля з порятунку життів у всьому світі. Швеція не може покрити скорочення США, але ми повинні зробити все можливе, щоб підтримати Україну та врятувати життя.” – Бенджамін Дуса

Зміни в пріоритетах стосуються всіх регіонів, окрім України та сусідніх країн, а також передбачають скорочення обсягів тематичної допомоги. Проте уряд запевняє, що нові рішення не вплинуть на вже укладені угоди.

Основною метою виділення додаткових коштів є подальша підтримка України.

“Підтримка України та навколишніх регіонів є життєво важливою для Європи. Україна є головним пріоритетом Швеції у сфері допомоги в розвитку та зовнішньої політики. Потрібна збільшена підтримка, щоб мати змогу протистояти Росії, яка не вагається обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та будинки. Україна бореться не лише за свою свободу, а й за свободу Європи.” – Бенджамін Дуса

Нагадаємо, що 5 червня уряд Швеції доручив Збройним силам виділити 550 мільйонів шведських крон (понад 27 мільйонів доларів) на підтримку України в рамках НАТО.

Зокрема, 300 мільйонів шведських крон буде направлено до Цільового фонду Комплексного пакета допомоги НАТО для України, а ще 250 мільйонів – до Цільового фонду НАТО з безпеки та навчання для швидкої закупівлі необхідних Україні товарів і послуг, таких як запасні частини.