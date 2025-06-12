Швеція закликає ЄС ввести санкції проти ультраправих міністрів Ізраїлю

Про це в інтерв’ю Politico заявила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

Швеція закликала Європейський Союз вжити заходів у вигляді санкцій проти ультраправих міністрів ізраїльського уряду. Цю заяву зробила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард в інтерв’ю виданню Politico.

Вона підкреслила, що ЄС повинен наслідувати приклад Великої Британії та інших західних країн, запроваджуючи санкції проти екстремістських членів уряду прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

“Ми вже виступали за запровадження санкцій проти екстремістських поселенців, але тепер робимо наступний крок – наполягаємо на санкціях проти окремих екстремістських міністрів, тому що потрібно бачити конкретні зміни на місцях.” – Марія Мальмер Стенергард

Міністерка також зазначила, що позиція щодо Ізраїлю змінилася за останні кілька тижнів, оскільки багато країн, включаючи Швецію, висловлюють розчарування через страждання мільйонів людей.

Хоча вона визнає, що досягти консенсусу в ЄС щодо санкцій найближчим часом буде складно, Стенергард відзначила, що відчуває “зрушення” в багатьох столицях Європи, включаючи Стокгольм.

“І я хочу наголосити: ми є справжніми друзями ізраїльського народу, але ми маємо обов’язок чинити тиск на уряд Ізраїлю.” – Марія Мальмер Стенергард

Крім того, Стенергард направила свої пропозиції у листі до представниці ЄС з питань зовнішньої політики Каї Каллас, копія якого була надана виданню.

У цьому листі міністерка закликала Європейську Раду “терміново ухвалити рішення про цільові санкції проти ізраїльських міністрів, які сприяють незаконній поселенській діяльності та активно виступають проти переговорного рішення про дві держави, а також додаткові санкції проти екстремістських поселенців”.

10 червня Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та Норвегія вже запровадили санкції проти міністра національної безпеки Ізраїлю Ітамара Бен-Гвіра та міністра фінансів Безалела Смотрича.

У спільній заяві зовнішньополітичних відомств цих п’яти країн зазначено, що обидва міністри спонукають до “екстремістського насильства й серйозних порушень прав палестинців”.

17 травня Армія оборони Ізраїлю оголосила про новий наступ у палестинському анклаві з метою ліквідації ХАМАС та звільнення заручників.

22 травня The Times of Israel повідомляло, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу назвав виконання “революційного” плану президента США Дональда Трампа щодо переміщення цивільного населення Гази умовою для припинення конфлікту.