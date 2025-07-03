Швеція виділяє 1,5 млрд крон на військову допомогу Україні

Як повідомляє Twitter-акаунт Поля Йонсона

Швеція оголосила про виділення 1,5 мільярда шведських крон, що еквівалентно приблизно 130 мільйонам євро, на військову підтримку України. Цей пакет включає, зокрема, стволи для самохідних артилерійських установок Archer. Про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

“Уряд вирішив виділити 1,5 млрд шведських крон (близько 130 млн євро) на нові військові можливості для України. Вони включають понад 10 нових стволів для САУ Archer, засоби далекобійного удару та підводні засоби, а також додаткову логістичну підтримку.” – Пол Йонсон

Міністр зазначив, що самохідні артилерійські установки Archer калібру 155 мм показали високу ефективність на українському фронті, і зараз існує потреба в нових стволах для їх модернізації.

“Також будуть придбані вантажівки Volvo та Scania, а також нова контейнерна система для швидшого та безпечнішого розвантаження оборонної техніки.” – Пол Йонсон

Крім того, 5 червня уряд Швеції ухвалив рішення про виділення 550 мільйонів шведських крон (понад 27 мільйонів доларів) на підтримку України в рамках НАТО.

З цієї суми 300 мільйонів шведських крон буде направлено до Цільового фонду Комплексного пакета допомоги НАТО для підтримки України, а ще 250 мільйонів крон – до Цільового фонду НАТО, що забезпечує допомогу в галузі безпеки та навчання, для швидкої закупівлі необхідних товарів і послуг, таких як запасні частини.