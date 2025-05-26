Швеція виділяє Україні 4,8 млрд крон для зміцнення оборони у 2025 році

Про це сповідаїться пресрелізом шведського МіноборонуПросторічної уряду.

Швеція оголосила про виділення Україні 4,8 мільярда шведських крон для зміцнення її обороноздатності. Ця фінансова підтримка є частиною 19-го пакету допомоги, який був анонсований у 2025 році.

22 травня уряд Швеції ухвалив рішення про фінансування кількох багатосторонніх фондів та ініціатив, які спрямовані на підвищення оборонних можливостей України. Загальна сума допомоги становить близько 4,8 мільярда шведських крон.

Міжнародна спільнота створила ряд коаліцій та фондів, які займаються закупівлею необхідного обладнання та матеріалів для підтримки оборони України. Швеція активно долучається до фінансування цих ініціатив.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підкреслив, що ці кошти допоможуть зміцнити Збройні сили України та українську оборонну промисловість у боротьбі з російською агресією.

Зокрема, шведський уряд виділив кошти на такі коаліції в рамках Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн”:

Коаліція з розмінування – 100 мільйонів крон для закупівлі спеціального обладнання;

Коаліція дронів – 300 мільйонів крон на придбання різних типів безпілотників;

Коаліція з безпеки на морі – 50 мільйонів крон для навчання особового складу ВМС України в рамках операції Intercharge;

Коаліція систем безпеки та управління ІТ – 30 мільйонів крон на обладнання для створення системи управління Delta.

Крім того, уряд Швеції погодився на додатковий внесок у “данську модель” закупівель зброї, виділивши понад 1 мільярд крон. Також 418 мільйонів крон буде направлено на закупівлю обладнання для бронетехніки, яку координує Данія.

Швеція підтримала дві багатосторонні ініціативи з придбання боєприпасів, зокрема чеську, на суму 550 мільйонів крон. Окрім того, понад 1 мільярд крон буде спрямовано на закупівлю систем протиповітряної оборони та далекобійних безпілотників, які зможуть уражати цілі глибоко в тилу ворога.