Швеція виділяє 550 млн крон на військову допомогу Україні в 2025 році

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду Швеції

Швеція оголосила про виділення 550 мільйонів шведських крон, що еквівалентно понад 27 мільйонам доларів, на підтримку України в рамках 19-го пакету допомоги, затвердженого урядом. Це рішення було оприлюднене на офіційному сайті уряду Швеції.

З цієї суми 300 мільйонів шведських крон буде направлено до Цільового фонду Комплексного пакета допомоги НАТО, який призначений для забезпечення України нелетальною військовою допомогою. Серед запитуваних товарів – медичне обладнання, транспортні засоби, паливо та польові пайки.

Додаткові 250 мільйонів шведських крон будуть внесені до Цільового фонду НАТО, що забезпечує допомогу в галузі безпеки та навчання, з метою швидкої закупівлі необхідних товарів і послуг, таких як запасні частини.

“Масштаб військової підтримки Швеції є сильною стороною. Внески до цих фондів НАТО посилять витривалість та логістичні можливості України.” – Пол Йонсон, міністр оборони Швеції

У січні 2025 року президент США Дональд Трамп закликав країни НАТО підвищити оборонні витрати до 5% від ВВП, підкреслюючи, що деякі країни не виконують навіть домовленість про 2%. Він зазначив, що США покривають цю різницю, що є “несправедливо”.

5 червня 2025 року міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що члени НАТО повинні збільшити витрати на оборону до 5% ВВП до саміту, запланованого на 24-25 червня в Гаазі.

Шведський уряд підтримує ініціативу щодо збільшення оборонних інвестицій країн НАТО до 5% ВВП до 2030 року, з яких 3,5% будуть спрямовані на традиційні оборонні витрати, а 1,5% – на витрати, пов’язані з обороною. Пол Йонсон підкреслив, що допомога Україні є інвестицією в безпеку Європи, і частину цієї допомоги доцільно включити до 1,5% оборонних витрат, оскільки це також є оборонними інвестиціями.

Згідно з даними НАТО, у 2024 році країни Альянсу витратили близько 50 мільярдів євро на військову допомогу Україні, тоді як у 2023 році ця сума становила приблизно 40 мільярдів євро.

Очікується, що остаточне рішення щодо включення допомоги Україні до оборонних витрат буде ухвалене на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня 2025 року.