Швеція засуджує заборону прайдів в Угорщині та порушення прав людини

Про це вона повідомляє служба Audiovisual ЄС

Швеція, через міністерку у справах ЄС Джесіку Розенкранц, висловила серйозну стурбованість ситуацією в Угорщині, де спостерігається відступ від принципів верховенства права та прозорості. Ці коментарі були зроблені напередодні важливої зустрічі в Брюсселі, за інформацією служби Audiovisual ЄС.

Розенкранц підкреслила, що в країні відбуваються утиски громадянського суспільства, зокрема, заборона на проведення прайдів, що є тривожним сигналом щодо політики угорської влади. Вона зазначила, що Швеція вже брала участь у семи слуханнях, присвячених ситуації в Угорщині, але якщо не буде продемонстровано новий підхід, подальші слухання не матимуть сенсу.

Крім того, Швеція, разом із Нідерландами та ще 15 країнами-членами ЄС, підписала спільний лист, в якому засуджуються дії угорської влади щодо прайдів. У документі країни закликали Єврокомісію вжити всіх можливих заходів для захисту верховенства права в регіоні.

«Європейський Союз – це не лише географічний союз, а спільнота, заснована на спільних цінностях. Ми повинні рішуче реагувати на дії країн, які не дотримуються наших принципів», – підсумувала Розенкранц.

Нагадаємо, що 18 березня 2025 року угорський парламент ухвалив закон, який забороняє проведення прайдів у країні. Цей закон також надає владі можливість використовувати програмне забезпечення для ідентифікації учасників таких заходів. Ініціатором цього закону стала правляча партія прем’єр-міністра Віктора Орбана.

У той же день у Будапешті відбулася акція протесту проти заборони ЛГБТК+ прайдів. Проте вже наступного дня президент Угорщини Тамаш Сулик підписав закон, незважаючи на критику правозахисних організацій, які вважають цей документ обмеженням свободи зібрань.

Заборона на проведення прайдів викликала занепокоєння серед захисників прав людини в Європі, які вважають, що такі дії порушують основні права і свободи громадян.